Gonçalo Feio: «Estamos vivos e temos mais dois passos na missão»
Técnico do Tondela quer uma equipa «com muita vontade de ganhar, mas sem ansiedade» frente ao Moreirense
Técnico do Tondela quer uma equipa «com muita vontade de ganhar, mas sem ansiedade» frente ao Moreirense
Gonçalo Feio, treinador do Tondela, espera encontrar um Moreirense «muito difícil» na 33.ª jornada da Liga, na segunda-feira (20h15), na primeira de duas finais pela manutenção:
Antevisão do jogo com o Moreirense
«Para ganhar vamos ter de estar num bom plano no que são os nossos comportamentos e no nosso nível exibicional. (…) Sendo competentes, é possível ficar com os três pontos.»
«O Moreirense é uma equipa muito bem treinada e trabalhada. É daquelas equipas que se analisa de forma limpa, o que não significa que depois seja fácil jogar contra ela. Tem ideias e comportamentos muito claros e depois tem qualidade individual. Esperamos um adversário muito difícil.»
Receita para o sucesso
«Temos de entrar com muita vontade de ganhar e de querer passar para o estádio que somos uma equipa agressiva, ligada e comprometida. (…) Temos de entrar sem ansiedade, porque haverá momentos para acelerar e outros para pensar o jogo. Temos de saber sofrer e competir, porque nesta liga ganhar custa muito.»
«Foi uma semana larga, que deu para tudo, depois de uma vitória que nos dá vida. Trabalhámos muito para chegar a esta altura vivos. Estamos vivos e temos mais dois passos na missão.»
Efeito da vitória na jornada anterior contra o Casa Pia
«O Tondela tem de trazer do último jogo a maturidade que teve no controlo emocional nos diferentes momentos.»