Gonçalo Feio, treinador do Tondela, espera encontrar um Moreirense «muito difícil» na 33.ª jornada da Liga, na segunda-feira (20h15), na primeira de duas finais pela manutenção:

Antevisão do jogo com o Moreirense

«Para ganhar vamos ter de estar num bom plano no que são os nossos comportamentos e no nosso nível exibicional. (…) Sendo competentes, é possível ficar com os três pontos.»

«O Moreirense é uma equipa muito bem treinada e trabalhada. É daquelas equipas que se analisa de forma limpa, o que não significa que depois seja fácil jogar contra ela. Tem ideias e comportamentos muito claros e depois tem qualidade individual. Esperamos um adversário muito difícil.»

Receita para o sucesso

«Temos de entrar com muita vontade de ganhar e de querer passar para o estádio que somos uma equipa agressiva, ligada e comprometida. (…) Temos de entrar sem ansiedade, porque haverá momentos para acelerar e outros para pensar o jogo. Temos de saber sofrer e competir, porque nesta liga ganhar custa muito.»

«Foi uma semana larga, que deu para tudo, depois de uma vitória que nos dá vida. Trabalhámos muito para chegar a esta altura vivos. Estamos vivos e temos mais dois passos na missão.»

Efeito da vitória na jornada anterior contra o Casa Pia

«O Tondela tem de trazer do último jogo a maturidade que teve no controlo emocional nos diferentes momentos.»