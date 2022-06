A SAD do Tondela referiu em comunicado que não se conforma com a sentença do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), que proibiu os beirões de contratar jogadores nas janelas de transferência deste verão e do inverno após ter dado razão ao clube argelino Na Hussey-Dey, que avançou com uma queixa à FIFA após Naoufel Khacef, que rescindiu unilateralmente contrato com o ex-clube, ter assinado pelo Tondela no verão de 2021.

«A CD Tondela - Futebol SAD não se conforma com a sentença do CAS (TAS) e reforça que vai continuar a trabalhar para defender a sua posição, uma vez que ficou provado que o problema em questão se coloca entre o Naoufel Khacef e o NA Hussein-Dey, tendo o jogador já cumprido a sanção que lhe foi aplicada de quatro meses de suspensão», aponta a sociedade dos beirões.

A SAD do Tondela lembra na mesma nota que acordou com o clube argelino, e com a mediação da FIFA, o pagamento de uma indemnização para resolver «qualquer poblema que pudesse surgir». Após uma primeira sanção da FIFA, o Tondela recorreu para o TAS, que ratificou o castigo inicialmente aplicado pelo organismo soberano do futebol internacional.

COMUNICADO DO TONDELA NA ÍNTEGRA:

«Perante as notícias ontem vindas a público sobre a sanção aplicada à CD Tondela - Futebol SAD, resultante da contratação do jogador de futebol Naoufel Khacef, vem esta Sociedade tornar público o seguinte:

- Na sequência da contração do acima referido jogador, no verão de 2021, o clube anterior - o NA Hussein-Dey -, apresentou uma queixa na FIFA alegando que o jogador tinha contrato com o NA Hussein-Dey e que a rescisão tinha sido efetuada dentro do período protegido, situação que a CD Tondela - Futebol SAD desconhecia, mas que colocou a nossa Sociedade como responsável subsidiária pela alegada violação do contrato entre o Naoufel Khacef e o NA Hussein-Dey.

- Em todo caso e para evitar problemas à posteriori, a CD Tondela - Futebol SAD acordou com o NA Hussein-Dey, com a mediação da FIFA, o pagamento de uma indemnização que resolveria qualquer reclamação que pudesse surgir.

- A CD Tondela - Futebol SAD não se conforma com a sentença do CAS e reforça que vai continuar a trabalhar para defender a sua posição, uma vez que ficou provado que o problema em questão se coloca entre o Naoufel Khacef e o NA Hussein-Dey, tendo o jogador já cumprido a sanção que lhe foi aplicada de quatro meses de suspensão.»