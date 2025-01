O Tondela repudiou um ataque racista ao jogador Hélder Tavares, num comentário a uma publicação do clube nas redes sociais, após o jogo em casa do FC Porto B.

«O Tondela vem por este meio lamentar, abominar e repudiar o ataque racista que o nosso jogador e capitão, Hélder Tavares, foi alvo no final do jogo desta tarde, num comentário publicado nas nossas redes sociais», pode ler-se.

O comentário, que o clube apagou, foi escrito na página oficial do clube no Facebook e o médio de dupla nacionalidade, portuguesa e cabo-verdiana, já falou com o advogado do clube sobre «a possibilidade de apresentar queixa».

«Seja, como no caso, escondido atrás de um perfil (falso?), seja em qualquer situação do dia a dia, o Tondela sempre se pautou pela defesa da igualdade racial, não dando qualquer espaço para este tipo de comportamentos inqualificáveis e que não pode ter lugar na nossa sociedade», refere o clube.