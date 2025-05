Da festa à ansiedade, da esperança à loucura. O Tondela selou o regresso à Liga na visita à União de Leiria (2-0). Na 34.ª e última ronda da II Liga, os comandados de Luís Pinto esperaram 83 minutos para respirar, num encontro pleno de ansiedade e até distante da versão mais habitual dos beirões nesta campanha.

Em todo o caso, Miro e Roberto selaram o segundo título do Tondela, depois da conquista de 2015.

Na noite desta sexta-feira, o Tondela jogou em casa, uma vez que mais de três mil adeptos visitaram o Municipal de Leiria. Aliás, a maioria lotou 15 autocarros.

Recorde o desenrolar deste decisivo duelo.

Apesar da goleada nas bancadas, os beirões foram incapazes de dominar no relvado. À exceção da ameaça de António Xavier, ao nono minuto, os anfitriões registaram as investidas mais organizadas, valendo o guardião Bernardo Fontes para o nulo prevalecer até ao intervalo.

Aquando da pausa, o Alverca vencia o Portimonense (1-0) e o Vizela empatava na visita ao Marítimo (1-1). Por isso, o Tondela era “vice” à condição, obrigado a outro fulgor ofensivo para a etapa complementar.

Miro e Roberto, a dupla decisiva

A ansiedade dominou quase sempre a turma de Luís Pinto, despida de ideias e exposta aos contra-ataques dos pupilos de Silas – com destaque para o goleador Muñoz, que encerrou o campeonato com 15 golos, no topo com Anthony Carter (Alverca).

Para agravar, corria o minuto 71 no Municipal de Leiria quando ecoaram más notícias. O Vizela havia operado a reviravolta na Madeira, atirando o Tondela para o 3.º lugar, o que obrigaria a play-off.

Entre trocas, os visitantes assumiram – por fim – a iniciativa ofensiva nos derradeiros minutos, encontrando a receita para remeter a União à defesa.

Paulatinamente, a frustração dominou o banco de Luís Pinto, enquanto os adeptos se silenciaram – tal a preocupação. No relvado, a pressão era errática, a construção inexistente e o relógio implacável. Um estádio vazio de festa e um Tondela sem soluções. Até que surgiu o minuto 83.

Na sequência de um ataque pela esquerda, o experiente Roberto apontou ao segundo poste, patrocinando o décimo golo de Miro na II Liga. O ponta de lança angolano, de 22 anos, alcançou a quarta ronda consecutiva a marcar.

Contratado no verão, proveniente do Gil Vicente, Miro foi o herói do Tondela em vários capítulos.

De energia renovada, o Tondela resistiu, tornou-se compacto e Roberto soltou a loucura aos 90+4m. Após cruzamento de Pedro Maranhão, o avançado de 36 anos mergulhou ao segundo poste. Seguiram-se momentos inesquecíveis. Roberto caiu de joelhos – tal como muitos colegas e elementos da equipa técnica – enquanto o treinador Luís Pinto acelerou pelo relvado.

Na segunda época pelo Tondela, Roberto prova que idade rima com experiência na II Liga. Uma assistência e um golo, depois de entrar aos 59 minutos. Decisivo.

Dez anos volvidos, o Tondela volta a coroar-se rei da II Liga, pela segunda vez.

A campanha termina com 64 pontos, um de vantagem sobre o Alverca e dois sobre o Vizela, que vai disputar o play-off. Ao leme esteve o “jovem” Luís Pinto, de 36 anos, na época de estreia na II Liga.

Num percurso iniciado na formação do Boavista, em 2011, passou por Salgueiros, Trofense, U. Leiria, até 2018. Seguiu-se a fase de afirmação como treinador principal, por Mirandela, Felgueiras, Real, Leça, Lus. Lourosa e Fafe.

O “homem do leme”, como é conhecido em Tondela, revelou dificuldades para falar após a conquista, sobretudo pelo turbilhão de emoções. Afinal, o Tondela viu o título e a promoção direta escaparem por momentos.

Há dez anos, o Tondela celebrou a inédita conquista com Cláudio Ramos, Carraça, Fábio Pacheco…e Tozé Marreco no plantel. O timoneiro era Quim Machado.

Por fim, quanto à União de Leiria de Silas, encerra a campanha no 5.º lugar, depois de 12.º posto no regresso à II Liga.