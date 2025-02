Os sócios do Tondela aprovaram esta segunda-feira, por unanimidade, em assembleia geral extraordinária, o negócio da venda maioritária da SAD do clube da II Liga ao grupo espanhol Élite Gestión y Administración.

«Já tinha o voto de confiança dos sócios para a realização do negócio, para isso convoquei em abril de 2024 uma assembleia geral extraordinária. Agora nem era preciso, mas quis que os sócios tivessem conhecimento e aprovassem o negócio. Mais uma vez, fico contente com a confiança e unanimidade», disse à agência Lusa o presidente do clube, Gilberto Coimbra.

O novo investidor é o grupo espanhol Élite Gestión y Administración e que tem no conselho de administração da SAD os administradores Ignacio Rivera Quintana e Constantino Fernández Pico, ambos representantes do grupo e mantém Gilberto Coimbra na presidência, igualmente presidente do Clube Desportivo de Tondela.