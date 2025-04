O Tondela quer uma onda auriverde a percorrer a cidade num altura em que lidera a classificação da II Liga com uma vantagem de seis pontos sobre o segundo classificado e com boas perspetivas de garantir o regresso ao primeiro escalão do futebol português.

Depois de ter vencido em Paços de Ferreira (1-0), o Tondela prepara-se para receber o Vizela no Estádio João Cardoso e, em caso de vitória, dilatam a vantagem, no topo da classificação para nove pontos. Nesse sentido, o clube lançou um repto aos adeptos e à cidade para que exponham as cores do clube em cada janela.

«Em cada janela as nossas cores. Contamos com todos para pintarmos Tondela de auriverde.

Enviem-nos as fotos das vossas janelas decoradas, para que esta seja uma vitória de todos», escreveu o clube num vídeo publicado nas redes sociais.