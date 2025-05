Madrugada dentro, o Tondela foi recebido em apoteose. Aliás, o autocarro foi “engolido” pelos milhares de beirões que não pregaram olho nas primeiras horas deste sábado. Depois de mais de três mil adeptos iniciarem a festa em Leiria, muitos mais subiram o tom das celebrações.

Dez anos separam as duas conquistas do Tondela na II Liga – 2015 e 2025 – e o feito de sexta-feira permite regressar à Liga, patamar do qual o clube caiu há três anos.