Em reação à derrota na Luz, perante o Benfica, o treinador do Tondela lamentou a derrota (3-0) com alguma ironia à mistura. Os beirões foram eliminados da competição.

O que faltou?

«Faltou-nos fazer quatro golos. Sabíamos que ia ser difícil, não fomos uma grande equipa em termos ofensivos contra um Benfica forte, jogando em sua casa, um clube que joga para outras lutas. Tentámos rentabilizar atletas que durante a semana lutam por um espaço na equipa. Muitos não têm tido muito espaço por minha responsabilidade e houve boas indicações. Podíamos fazer muito mais, perante o resultado.»

Formato da Taça da Liga

«Não falo sobre a Taça da Liga porque vocês, mais do que ninguém, sabem o propósito da mesma. É uma Taça que está concebida com muita dificuldade para os clubes que não são tão grandes. À partida, são logo os primeiros que disputam com os dois que sobem da II Liga e isso é uma tarefa difícil.»

Lamenta o penálti sofrido?

«O momento-chave era nós sermos mais competentes naquilo que foi o nosso jogo com bola. Eu acho que fizemos um grande jogo a equipa lutou, os jogadores tiveram um comportamento bom naquilo que foi o compromisso, mas depois faltou-nos ter bola. Obviamente que esse momento, sofrendo de penálti, deita-nos um pouco abaixo.»