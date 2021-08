Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

[Sobre a reviravolta do Benfica]

«Creio que foi mais por mérito do Benfica. O Benfica acertou com as mudanças ao intervalo, introduziu mais velocidade e qualidade, sobretudo com o Rafa a jogar por dentro. Na nossa equipa começaram a faltar pernas e ficámos muito atrás nos últimos 20 minutos. Em qualquer situação, com a qualidade individual do Benfica, podia acontecer o golo.

Concordo que velocidade da entrada do Benfica na segunda parte foi o momento chave do jogo. Quando perdes a bola e tens jogadores que têm 15 dias de treino connosco, sabíamos o que podia acontecer. (...) Creio que os objetivos que perseguíamos para este jogo, com exceção do resultado, foram alcançados.

[Surpreendido com o facto de o Benfica ter jogado em 4x4x2?]

«Esperávamos que jogassem com três centrais, sinceramente. Mas acho que mais do que o 4x4x2, o que fez a diferença foi a velocidade e o trabalho defensivo do Tondela. Houve mérito do Tondela na primeira parte. Tínhamos definido onde tínhamos de fechar os espaços e onde tínhamos de ser agressivos.

[Sobre a aposta numa dupla de centrais muito jovem: Jota e Eduardo Quaresma]

«Se tiver de escolher entre qualidade e experiência, escolho a qualidade. Estou muito contente com eles. São dois jogadores que estão a demonstrar que podem ser bons centrais. [Mas] Se eles pensam que já fizeram tudo, estão enganados. Ainda há muito trabalho por fazer, mas têm muitas possibilidades de atingirem um alto nível.»