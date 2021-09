«Evitar tropeçar mais de duas vezes na mesma pedra.»

É com este mote que o Tondela quer virar a página e regressar aos bons resultados após três derrotas seguidas para a Liga.

«Os erros que aconteceram no Benfica [derrota por 2-1, na quarta jornada] tinham sido trabalhados nessa semana e, apesar de tudo, voltámos a cometê-los. Os erros estão trabalhados, mas os jogadores são humanos e temos de tratar de não tropeçar mais de duas vezes na mesma pedra», vincou o treinador dos tondelenses, Pako Ayestarán.

O técnico espanhol considerou que a equipa beirã até tem demonstrado nível, mas que é preciso corrigir aspectos. «Não pensamos que as derrotas foram factos de sorte, porque a sorte existe, mas não é o mais importante (...). Sabemos que nos momentos-chave do jogo estivemos à altura e cometemos erros que não tínhamos que cometer, mas também sabemos que em todos os jogos podemos sacar algo e temos oportunidades», acrescentou.

Sobre o Estoril, adversário que pode ascender ao segundo lugar da Liga, palavras elogiosas. «É uma equipa que vem com uma tendência positiva, desde o ano passado, mantém o ‘bloco’ mais importante do plantel e o estilo de jogo. É uma equipa muito bem trabalhada, com os processos [defensivos e ofensivos] bem definidos e, sobretudo, acreditam no que fazem», concluiu.