Tondela
Há 1h e 49min
Bacci antevê receção ao Alverca: «Temos de usar a cabeça para ganhar o jogo»
Tondela não perde há duas jornadas na Liga e espera prolongar boa fase frente aos ribatejanos
RAS
RAS
Cristiano Bacci, treinador do Tondela, lança, em conferência de imprensa, a receção ao Alverca, para a 22.ª jornada da Liga, que está agendada para esta sexta-feira (20h45):
Antevisão ao jogo com o Alverca
«É um jogo que temos de ganhar, mas temos de usar a cabeça para ganhar o jogo. Não podemos ir sem sentido. Temos de ter sempre equilíbrio emocional e equilíbrio tático durante o jogo para o podermos ganhar.»
«Temos de ter respeito pelo nosso adversário, porque não vai ser um jogo fácil. (O Alverca) tem qualidade individual e é uma equipa organizada e bem trabalhada.»
Foco na permanência
«O Tondela é o meu foco e tenho de o levar para a manutenção. De uma maneira, de uma forma, ou de outra.»
