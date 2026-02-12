Cristiano Bacci, treinador do Tondela, lança, em conferência de imprensa, a receção ao Alverca, para a 22.ª jornada da Liga, que está agendada para esta sexta-feira (20h45):

Antevisão ao jogo com o Alverca

«É um jogo que temos de ganhar, mas temos de usar a cabeça para ganhar o jogo. Não podemos ir sem sentido. Temos de ter sempre equilíbrio emocional e equilíbrio tático durante o jogo para o podermos ganhar.»

«Temos de ter respeito pelo nosso adversário, porque não vai ser um jogo fácil. (O Alverca) tem qualidade individual e é uma equipa organizada e bem trabalhada.»

Foco na permanência

«O Tondela é o meu foco e tenho de o levar para a manutenção. De uma maneira, de uma forma, ou de outra.»