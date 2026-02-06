Depois do empate a zeros na receção ao Benfica, Cristiano Bacci ambiciona explorar os pontos fracos do Estoril, no duelo fora de portas a contar para a 21.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, o treinador do Tondela apontou ao reencontro com o «amigo» Ian Cathro. O Tondela (17.º) visita o Estoril (8.º) às 18 horas deste sábado.

Amizade na Liga

«É um amigo, um dos treinadores que mais gosto de enfrentar, de falar e gosto muito de como pensa o futebol. O Estoril tem muita qualidade individual. É uma equipa muito bem montada. Mas nenhuma equipa é invencível. O Estoril tem um dos melhores ataques, mas também uma das piores defesas.»

Tondela confiante

«Depois de uma vitória ou de um bom empate como foi com o Benfica, é normal que a confiança aumente, mas sabemos que a caminhada vai ser longa e difícil. Por vezes, não conseguimos ganhar pontos por pormenores, situações que, infelizmente, aconteceram, mas a equipa, durante os meus jogos, esteve muito perto de ganhar cada jogo.»