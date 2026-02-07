Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em conferência de imprensa, depois do empate arrancado no Estoril (2-2), em jogo da 21.ª jornada da Liga.

Tondela esteve a vencer por 2-0, mas permitiu a reação do Estoril..

«Já disseste tudo. O Estoril é uma equipa forte, com uma confiança total, mas conseguimos não os deixar jogar na maneira como normalmente jogam. Se me perguntam se estou satisfeito com o resultado, digo que estou só satisfeito pela metade, porque acho na segunda parte, com mais cabeça fria, podíamos ter ganho o jogo.»

O Tondela entrou bem, mas depois permitiu dois golos consecutivos

«Os nossos golos também foram seguidos, o futebol é isso. O positivo, depois o negativo. Conseguimos entrar na segunda parte com mais equilíbrio, mas podíamos ter pressionado melhor, demos muito jogo entrelinhas. Acredito que, com mais cabeça, podíamos ter ganho o jogo.»

A classificação pode estar a ser um factor de inibição para os jogadores?

«É normal que a cabeça não ajude. Quando tens de decidir ou desequilibrar, normalmente no último terço, pensas duas vezes.»

Maranhão fez mais dois golos, que peso é que ele tem nesta equipa?

«Não gosto de fazer avaliações individuais, mas é um jogador importante para a equipa.

Um jogo que fica marcado pelo vento forte. Acha que a sua equipa adaptou-se bem às condições do jogo?

«A primeira parte foi pior, jogámos contra o vento e, quando a bola subia, parava no ar, mas a segunda parte correu melhor.»