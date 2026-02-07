Bacci: «Não deixámos o Estoril jogar como normalmente joga»
Estoril-Tondela, 2-2 (reportagem)
Cristiano Bacci, treinador do Tondela, em conferência de imprensa, depois do empate arrancado no Estoril (2-2), em jogo da 21.ª jornada da Liga.
Tondela esteve a vencer por 2-0, mas permitiu a reação do Estoril..
«Já disseste tudo. O Estoril é uma equipa forte, com uma confiança total, mas conseguimos não os deixar jogar na maneira como normalmente jogam. Se me perguntam se estou satisfeito com o resultado, digo que estou só satisfeito pela metade, porque acho na segunda parte, com mais cabeça fria, podíamos ter ganho o jogo.»
O Tondela entrou bem, mas depois permitiu dois golos consecutivos
«Os nossos golos também foram seguidos, o futebol é isso. O positivo, depois o negativo. Conseguimos entrar na segunda parte com mais equilíbrio, mas podíamos ter pressionado melhor, demos muito jogo entrelinhas. Acredito que, com mais cabeça, podíamos ter ganho o jogo.»
A classificação pode estar a ser um factor de inibição para os jogadores?
«É normal que a cabeça não ajude. Quando tens de decidir ou desequilibrar, normalmente no último terço, pensas duas vezes.»
Maranhão fez mais dois golos, que peso é que ele tem nesta equipa?
«Não gosto de fazer avaliações individuais, mas é um jogador importante para a equipa.
Um jogo que fica marcado pelo vento forte. Acha que a sua equipa adaptou-se bem às condições do jogo?
«A primeira parte foi pior, jogámos contra o vento e, quando a bola subia, parava no ar, mas a segunda parte correu melhor.»