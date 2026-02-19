Bacci: «Temos muitos jogadores com problemas, era bom se o jogo fosse adiado»
Treinador do Tondela lamenta semanas complicadas, mas acredita na possibilidade de pontuar fora de portas
Treinador do Tondela lamenta semanas complicadas, mas acredita na possibilidade de pontuar fora de portas
Cristiano Bacci reconheceu em conferência de imprensa que o Tondela (17.º) tem vários jogadores condicionados para a visita ao Estrela da Amadora (11.º), agendada para sexta-feira (20h45). Em antevisão à 23.ª jornada da Liga, o treinador italiano lamentou os treinos em piso sintético.
Tondela entre preocupação e fé
«Temos muitos jogadores com problemas e os que estão com problemas crónicos não puderam treinar. Não gosto de chorar, mas é um facto, estamos em dificuldade. Em 22 treinos, só três é que foram em relva natural. A chuva deixou os outros relvados sem condições. Vamos analisar quem está apto. Era bom se o jogo fosse adiado para uma altura de sol.»
«Mas vamos enfrentar o adversário da mesma forma, com respeito. Sabemos que o Estrela é uma equipa muito forte nos duelos, num campo difícil. Os meus jogadores estão preparados para ir à luta, a equipa já mostrou que está viva. Estou confiante de que a equipa vai tentar ganhar pontos.»