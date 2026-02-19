Cristiano Bacci reconheceu em conferência de imprensa que o Tondela (17.º) tem vários jogadores condicionados para a visita ao Estrela da Amadora (11.º), agendada para sexta-feira (20h45). Em antevisão à 23.ª jornada da Liga, o treinador italiano lamentou os treinos em piso sintético.

Tondela entre preocupação e fé

«Temos muitos jogadores com problemas e os que estão com problemas crónicos não puderam treinar. Não gosto de chorar, mas é um facto, estamos em dificuldade. Em 22 treinos, só três é que foram em relva natural. A chuva deixou os outros relvados sem condições. Vamos analisar quem está apto. Era bom se o jogo fosse adiado para uma altura de sol.»

«Mas vamos enfrentar o adversário da mesma forma, com respeito. Sabemos que o Estrela é uma equipa muito forte nos duelos, num campo difícil. Os meus jogadores estão preparados para ir à luta, a equipa já mostrou que está viva. Estou confiante de que a equipa vai tentar ganhar pontos.»