Na antevisão da deslocação a Barcelos para defrontar o Gil Vicente, para a 12.ª jornada da Liga, Cristiano Bacci, treinador do Tondela, sublinha a necessidade de trabalhar a mentalidade e a confiança do plantel, pois só assim serão capazes de «voltar a ganhar».

Importância de trabalhar a mentalidade

«Antes de falar de sistemas táticos, acho que o foco tem de ser na troca da mentalidade, porque os jogadores têm de ser mais confiantes. Temos de tirar o medo de jogar. Após a mudança de mentalidade o trabalho passa pelos jogadores se exprimirem da melhor forma.»

As vitórias levam à confiança

«Faltam vitórias, porque as vitórias levam à confiança. Na vida, quando acontece algo de negativo, é normal que todo o trabalho das pessoas se perca um bocadinho, porque perdem o foco. As vitórias não chegam do nada, é preciso ir à procura e o trabalho, que não tem resultado imediato, é o caminho que tem de ser feito.»

«Sabemos que a nossa tarefa não é fácil, mas é uma coisa importante saber isto, porque não saber e depois acreditarmos que somos o Barcelona também é um erro.»

Forma como o plantel recebeu o método de trabalho do novo técnico

«Estamos focados no que temos de fazer e por isso não tenho dúvidas de que vamos melhorar. O meu método de trabalho tem sido sempre bem aceite e os jogadores estão mesmo com vontade de voltar a ganhar jogos.»