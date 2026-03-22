Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, falou com a comunicação social à saída do empate frente ao AVS, já na madrugada deste domingo, para tecer comentários muito breves.

Confrontado com as notícias de que acusa o treinador Cristiano Bacci de agressão, Gilberto Coimbra limitou-se a garantir que esse é um tema fechado.

«O que posso dizer é que isto são coisas do futebol. Assunto encerrado», referiu, para depois revelar que o italiano foi mesmo despedido.

«Sim, posso confirmar que o Cristiano já não é o treinador do Tondela.»

Recorde-se que, segundo adiantou a SportTV e confirmou o Maisfutebol, Gilberto Coimbra acusou Cristiano Bacci de o ter fechado numa sala e agredido no final do empate em casa com o AVS, tendo nesse sentido chamado a GNR, que acabou por tomar conta da occorência.