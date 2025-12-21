*por: Arménio Pereira

Cristiano Bacci, treinador do Tondela, na conferência de imprensa que se seguiu à derrota, por 2-1, frente ao Casa Pia, na 15.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Numa análise fria, foi um jogo dividido. Na minha opinião, tivemos mais situações para fazer golo, sem dúvida. Eles foram assertivos. Tivemos alguma dificuldade na saída limpa de bola. É uma coisa que temos de melhorar. A malta acreditou até ao final. É difícil, depois de termos sofrido dois golos sem um erro claro. Posso analisar ao pormenor e é difícil apontar algo a algum dos jogadores. Por isso, é acreditar no trabalho e continuar porque a coisa mais fácil agora é baixar a cabeça.»

Tentar ser mais tranquilos com bola

«Tivemos alguma dificuldade em ter cabeça fria a virar o jogo do lado para o outro. Tínhamos de ser mais pacientes. Na segunda parte, na minha opinião, entrámos melhor. Na minha perspetiva, a malta respondeu muito bem a nível de reação mental. Não há que encontrar desculpa porque o resultado é sempre o mais importante no futebol, mas eu não tenho nada apontar aos jogadores. Temos de melhorar? Temos. Nos pormenores, situações do momento do jogo? Temos. Em geral, foi um jogo que não merecíamos perder, sem dúvida nenhuma. O futebol é lindo porque cada um poder ter a opinião dele. Eu tenho a certeza absoluta que não merecíamos perder o jogo.»

No futebol quem acerta ganha

«Tivemos duas situações certas para fazer golo na primeira parte. Na segunda parte, tivemos outras. Não acertámos. Eles foram mais assertivos. Eu sou treinador, tenho de analisar de maneira fria a situação. Chegámos lá muitas vezes, é só acreditar no trabalho, no processo. Como é normal, os jogadores estão sob pressão, mas sobre a atitude não posso dizer nada a ninguém.»

Destaques individuais do treinador

«O Cícero fez o primeiro jogo a titular e ninguém se apercebeu que até agora não foi escolha. Isso é uma coisa importante para um grupo e qualquer treinador. O que vejo no treino e no campo é uma equipa viva. Não tenho dúvida que vamos virar isto. Na vida e no futebol a sorte não existe.»