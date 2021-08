Daniel dos Anjos viveu este domingo uma tarde para contar aos netos daqui a muitos anos. O avançado brasileiro, que deu nas vistas nas equipas sub-23 e B do Benfica, foi obrigado em novembro de 2020 a interromper a carreira devido a um problema cardíaco, provocado pela covid-19.

Exatamente 178 dias depois de ser obrigado a parar de jogar, Daniel dos Anjos regressou aos treinos, completamente restabelecido do problema cardíaco. Foi no final de março e muito a tempo do brasileiro relançar a carreira. Por isso esta temporada foi contratado pelo Tondela para jogar na Liga.

Este domingo, fez a estreia na primeira divisão e logo com um bis: aos 19 e aos 54 minutos fez os golos que lançaram o Tondela para uma vitória algo surpreendente sobre o moralizado Santa Clara. No fim, o brasileiro estava radiante.

A estreia a fazer dois golos fica marcada. O momento que passei foi muito difícil, mas também me preparou para isto. Acredito que estava preparado para jogar na Liga, mostrei isso e agora seguimos em frente», referiu Daniel dos Anjos, em declarações ao flash-interview da Sporttv.

«Isto é fruto do nosso trabalho. Dedico os golos a toda a equipa. Estou ali para fazer os fazer, é o meu trabalho.»