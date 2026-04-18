Gonçalo Feio, treinador do Arouca, salienta que a equipa acredita no plano de jogo que tem de seguir frente ao FC Porto, relembrando que é preciso deixar uma imagem do que são os «adeptos, região e cidade». O jogo da 30.ª jornada opõe o primeiro classificado frente ao último e está marcado para domingo, às 20h30. Pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Crença e competitividade frente ao FC Porto

«Vamos competir a acreditar nas armas que temos, sabendo que a equipa acredita no plano de jogo. Cumprindo o plano de jogo, cada um dos nossos jogadores vai estar mais perto de atingir o seu potencial e, se for assim, aproximarmo-nos do resultado que queremos.»

Jogo de exigência máxima

«O Tondela tem de deixar no campo uma imagem aos adeptos, região, cidade, clube, estarem orgulhosos de nós e competir pelos pontos que estão em disputa, sabendo o difícil que é.»

Equipa capaz de lidar com os vários momentos do jogo

«Sabendo a equipa como se comportar nos diferentes momentos e fases do jogo, estamos mais perto de uma performance coletiva que ajude os jogadores a trazer ao de cima as suas características e qualidades individuais .»

Equipa confiante, mas com respeito pelo adversário

«Mas também com a crença, a nível mental, e isso eu vi no último jogo e no treino, dá confiança à minha equipa. Não chamo a isso arrogância, mas competitividade, que para mim é um dos princípios básicos e principais de estar não só no futebol como no desporto.»