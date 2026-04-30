Gonçalo Feio, treinador do Tondela, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate arrancado diante do Sporting (2-2), no Estádio de Alvalade, em jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Foi um jogo muito rico, jogámos contra uma equipa muito forte, com muitas opções. Acontecesse o que acontecesse, queria que a equipa fosse fiel ao que temos trabalhado e acho que isso foi conseguido. O Sporting empurrou-nos para trás, juntámo-nos numa linha de seis a uma linha de quatro à frente deles. Os momentos em que conseguimos respirar foi nos momentos com bola, mas não conseguimos criar perigo. O treinador do Sporting foi buscar gente com qualidade ao banco, o Suarez marca com um movimento incrível na área. Eu também fui ao banco buscar as minhas armas, corremos mais riscos, até acho que podíamos ter corrido esses riscos mais cedo, mas, numa bola que ia para fora, acaba por dar o 2-0».

«Só aí é que conseguimos pegar no jogo. Fomos empurrando o Sporting para trás, temos uma oportunidade pelo Tiago Manso, depois há o lance do penálti e acabámos por marcar. Acredito que a vida e o futebol acabam o por dar às pessoas que merecem. O Cícero tinha uma lesão de quatro meses, voltou em dois. A equipa foi a imagem do Cícero, nos momentos de adversidade soube reagir com querer e acabámos por fazer dois golos de bola parada. Já sofremos tantos golos de bola parada, mas hoje sorriu-nos a nós».

Este empate vale mais do que um ponto para o Tondela?

«Dá -nos um ponto que é mais do que um ponto. O caminho é árduo e duro, restam-nos três finais e vamos pensar já na primeira com o Casa Pia».

Como sentiu os jogadores no balneário?

«É um ponto bastante importante. Construir uma equipa não é só o modelo de jogo e criar dinâmicas, é construir uma forma de comunicar, uma forma de estar no futebol e trabalhar para o desenvolvimento deles e fazer a equipa crescer assim. É uma grande motivação para acreditarmos, é um boost , mas no domingo temos de respeitar o nosso adversário e preparar-nos como temos vindo a preparar-nos».

Tondela sem avançado de referência

«Acredito muito e a maior prova é ter abraçado este projeto e estar aqui. O Tondela tem estes milagres e hoje acredito que seja mais um. Não temos um avançado com essas caracteríscas. Os nossos avançados são mais de aparecer do que lá estar a aguentar. O ponto forte deles é a mobilidade. O Casa Pia tem, por exemplo, o Cassiano, que é um avançado com um perfil que não temos. A questão da presença na área é uma falsa questão. Há muitas formas de entrar na área. Acho que o Sporting já deu recitais de entrar na área, mas hoje conseguimos pará-los. Nós chegamos sempre à área com três, quatro, cinco jogadores. Não somos uma equipa de cruzar muito, temos tido outras estratégias para entrar na área. O Cícero tem este jogo de cabeça e fico feliz por a equipa ter encontrado esta solução que deu dois golos. Um treinador não trabalha sozinho, quem trabalha a finalização é o

Pal Arne Johansen, um norueguês que veio comigo e que faz esse trabalho específico com os jogadores».

Tentou tirar proveito da instabilidade do Sporting?

«Acho que o Sporting é uma grande equipa, esteve nos últimos oito da Liga dos Campeões. Sei que as cisas estão um bocadinho mais difíceis, mas acho que o Sporting foi-nos empurrando para trás. Não somos uma equipa de ficar lá atrás, mas o Sporting foi capaz de chegar a uma liderança de dois golos. Fomos pegando no jogo e depois do 2-1 se calhar houve um bocadinho de instabilidade, mas nós focámo-nos no plano e na crença. Acho que os meus jogadores merecem, e já mereciam antes, um prémio de reconhecimento. Temos de continuar a crescer».

Fez cinco alterações na segunda parte

«Foi pelas características individuais dos jogadores. As ligações fora/dentro são diferentes com o Maranhão ou com o Van der Heide. O Hugo Félix é um jogador que cai mais em ambos os corredores. Foi por aí que entrámos no lance do penálti. O Hélder tem muitos anos de Tondela e é muito importante na equipa. O Cícero, voltando de lesão, temos o tempo de jogo controlado. O Cícero é um cérebro no meio-campo, pela forma como queremos construir. Para evitar a abordagem do Sporting, o plano passou por baixar os médios. Na parte final do jogo, sem grandes revoluções, tentámos meter jogadores frescos que nos dessem mais continuidade com bola e com uma reação forte à perda. Passou por aí. Trabalhamos pouco, estamos a fazer muitos jogos, mas foi uma preparação muito boa da equipa e dos jogadores esta semana. Eles acreditaram no plano e entregaram-se às suas funções, foram eles que criaram aqueles momentos que nos permitiram conquistar este resultado».