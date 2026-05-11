Declarações de Gonçalo Feio, treinador do Tondela, em conferência de imprensa, após a vitória por 2-0 frente ao Moreirense, esta segunda-feira, 11 de Maio, na 33ª jornada da I Liga.

[Que análise faz ao jogo?]

Os parabéns à nossa equipa, aos nossos jogadores, porque deram uma resposta. A vitória é totalmente merecida. Um agradecimento aos adeptos pela forma como viveram o jogo, dando energia lá para dentro.

Um grande trabalho da equipa, é preciso ter coragem. Não quisemos recuar com o primeiro golo e acho que até ao intervalo conseguimos ser capazes de continuar bastantes momentos de jogo no campo do Moreirense.

A solidez aproxima-nos de ganhar, a solidez de não sofrer golos aproxima-nos de ganhar e conseguimos pela primeira vez na temporada dois jogos seguidos sem sofrer e dois jogos seguidos a ganhar.

Sempre dissemos que a missão ia ter que ser até ao fim e vai mesmo ter que ser até ao fim e peço a todos e à cidade e a toda a gente que acredite e que os resultados alheios não tire essa crença e essa energia e nós fazermos o que nos compete e ir à procura da terceira vitória consecutiva.

Temos jogadas de muita qualidade em que os jogadores mostram aquilo que são capazes. Sempre disse que esta equipa tem potencial, pode jogar e tem jogadores com capacidade e isso está a começar de aparecer, a confiança.