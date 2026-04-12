Gonçalo Feio, treinador do Tondela, considera que os seus jogadores cresceram na sequência da goleada sofrida diante do Vitória de Guimarães e manifestou-se confiante para a receção ao Gil Vicente, jogo da 29.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h15 de segunda-feira.

Reação da equipa aos 0-5 em Guimarães

«O crescimento da equipa do último jogo para este, ao nível do treino e processos, foi bom. A parte do futebol que é fazer de um grupo uma equipa, ao nível da mentalidade, da união, também foi trabalhada esta semana e acredito muito que o processo vai ajudá-los a ser mais fortes de semana para semana.»

Expectativa para o duelo com o Gil Vicente

«Acredito que amanhã [segunda-feira] vai ser um jogo difícil contra uma grande equipa, mas também acredito que vamos ser capazes, com sacrifício, mas também com confiança e com talento, dar resposta e competir para ganhar.»

Mudanças no onze

«Estamos num momento em que colocar os jogadores certos não chega. Tenho que colocar lá dentro as pessoas certas e isso é uma parte muito importante da missão que temos. Quero que os adeptos saibam que nós acreditamos.»

O que é necessário para evitar a despromoção

«São precisas mudanças na abordagem aos momentos de jogo, mudanças de atitude, mudanças que tenham significado nos princípios da região, da cidade e das pessoas, do que sentem os adeptos. Essa é a grande mudança e o grande passo que quero dar amanhã, e acredito que vai ser o primeiro que nos vai permitir ter um resultado positivo.»

O que esperar do Gil Vicente

«O Gil Vicente é uma das equipas mais fortes da Liga nas bolas paradas, mas vê-se muito bem o que é que querem fazer em diferentes fases de jogo e têm tantas respostas para diferentes coisas que podem acontecer que são muito fortes».