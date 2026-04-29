Gonçalo Feio, treinador do Tondela, falou à flash da Sport tv após o empate na visita ao Sporting (2-2).

«Qualquer ponto é decisivo na nossa situação, mas isso não pode entrar em campo. Temos de ganhar e pontuar. Jogámos na casa do bicampeão nacional, uma das oito melhores da Europa. O Tondela recebeu um prémio pelo trabalho que tem vindo a fazer. A luta continua, pés assentes na Terra.»

«Acreditar, confiar e competir com dignidade, é um grupo que está a crescer enquanto equipa. O Cícero e o Hugo Félix entraram e fizeram o seu trabalho. O Cícero é um exemplo, teve uma recuperação em que reagiu como um campeão.»

«O jogo de hoje é um exemplo. Com dois golos sofridos e um penálti falhado, conseguimos ter crença. Tudo é possível. O jogo com o Casa Pia é uma finalíssima. Estamos um pouco mais confiantes. Vamos seguir humildes e trabalhadores, vamos ter de competir mais de 90 minutos.»