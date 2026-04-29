Hélder Tavares, médio do Tondela, falou à flash da Sport tv após o empate na visita ao Sporting (2-2).

«Muitas pessoas já não contavam connosco, achavam que já tínhamos descido. Aconteceu-nos de tudo, começámos a perder 2-0 depois de uma primeira parte muito boa. Depois falhámos mais um penálti, mas não fomos abaixo. Tirámos só um ponto, mas é importante.»

«O Cícero esteve de fora dois meses por uma lesão grave. É um prémio muito bom para ele.»

«A próxima jornada, com o Casa Pia, é uma final. O empate pode não ser suficiente. Vamos festejar este ponto, mas queremos estar prontos para vencer o Casa Pia.»