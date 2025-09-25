Ivo Vieira, treinador do Tondela, fez a antevisão à visita aos Açores, no sábado [15h30], para defrontar o Santa Clara, em encontro referente à sétima jornada da Liga:

Tondela à procura da primeira vitória

«Vamos procurar, obviamente, perante um adversário de valia, que nos vai dificultar a tarefa. Temos de levar uma proposta de jogo, tal como tempos feito, a procurar e a querer ganhar o jogo, respeitando o nosso adversário. Tem sido uma marca o que temos feito. Temos feito o suficiente para ganhar, mas, injustamente, ainda não somámos os três pontos. Temos de conviver com isso, mas é lutar, continuar a acreditar, a confiar e procurar ser ainda mais competentes, mais competitivos, para conseguirmos um resultado positivo».

O que tem sido feito para melhorar?

«A equipa tem feito um jogo ofensivo suficiente para ter mais golos do que tem. Não sei se trabalhar finalização aumenta, ou não, o stress ou o trauma por as coisas não estarem a acontecer. Não sei se trabalhar bolas paradas traz atrito ou mais pressão naquilo que é a defesa da nossa baliza. Temos convicção e acreditamos naquilo que fazemos. Fazemos o microciclo de uma forma natural e esses momentos de jogo estão sempre presentes em momentos de treino».

O importante é ganhar

«Preferia jogar bem e conseguir os três pontos, mas não me importo nada que a razão esteja do lado deles [dos adeptos], ou seja, que o Tondela jogue mal e some os três pontos. Assinava já por baixo».

