Ivo Vieira, treinador do Tondela, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (0-3), no Estádio da Luz, em jogo da 3.ª jornada da Luz:

O Tondela voltou a fazer uma boa exibição, mas voltou a perder. Falta de contundência no ataque?

«Quero fazer primeiro um agradecimento aos nossos adeptos que estiveram ali em força a apoiar-nos, embora num cenário difícil, com o estádio completamente cheio. O meu obrigado e a garantia que os melhores resultados ainda virão. Sabíamos que íamos defrontar um adversário difícil, como puderam ver. É verdade que trazíamos uma imagem positiva daquilo que foram os nossos primeiros jogos, mas na prática isso quer dizer quase nada, uma vez que não temos pontos. Hoje tivemos alguns envolvimentos ofensivos em que podíamos ter enquadrado melhor, mas não conseguimos, também por mérito do Benfica. A equipa está em crescimento, num calendário inicial difícil, mas sabíamos que assim ia ser. Acreditávamos que, nesta altura, já podíamos ter pontos, não foi isso que aconteceu, mas vamos continuar a acreditar, temos consciência de que temos de melhorar em alguns aspetos».

«O que fizemos hoje, tentar discutir o jogo com o Benfica, é difícil, mas tínhamos dua opções. Ou defendíamos com um boco baixo e ficávamos mais perto da nossa baliza onde o Benfica é excelente e tem jogadores que fazem a diferença, mas optei, com posse de bola, não jogar dessa forma. Quis disputar o jogo, sabendo que isso podia trazer frutos para o futuro. Foi dessa forma que fizemos os três jogos, não somámos pontos, mas acredito que podemos evoluir de forma natural e melhorar em muitos aspetos».

Terceira derrota consecutiva vai afetar a equipa?

«Ninguém fica feliz, nem confortável com estes resultados, sem obter pontos. A equipa sente que pode fazer mais, percebemos o contexto e queremos fazer diferente em termos de resultado. A outra equipa foi claramente melhor e ganhou, mas queremos crescer no jogo e acreditamos que podemos ter sucesso e podemos vir a conseguir bons resultados».

Jogadores sentem essa confiança e que podem desbloquear a questão dos golos? O Tondela ainda vai ao mercado?

«Definitivamente que os jogadores acreditam que os golos vão aparecer. Não consigo entrar na cabeça dos jogadores, mas sinto isso pela forma como trabalham. O mercado está aberto até dia 3, vamos tentar reajustar algumas posições e temos de estar preparados face a possibilidade de perdermos algum elemento».

O que pretendeu com as alterações ao intervalo?

«Tentamos acrescentar com um jogador que veio de uma paragem de quase um ano. Na primeira parte saímos em algumas transições, tivemos posse, mas não conseguimos, em termos de concretização, chegar perto da baliza do Benfica. O Benfica também desgastou-nos muito, obrigava-nos a baixar. Quis refrescar e procurar uma atitude diferente, mas acabou por ser mais do mesmo.

Mantém a mesma aposta na forma de jogar, pretende colher frutos mais à frente?

«Acredito que vamos ser felizes no futuro, vamos trabalhar para isso. Tenho a minha forma de ver o jogo, de pensar o jogo, quero ganhar sempre, mas também acredito que quem paga para ver os jogos, quer ver o jogo, não quer ver passividade. Gosto de promover o espetáculo, estamos a jogar com equipas que lutam por outros objetivos, mas não sei jogar de forma diferente».

Está a faltar à equipa voltar a jogar no Estádio João Cardozo para recuperar a confiança?

«Não posso fazer futurologia, mas qualquer equipa gosta de jogar no seu espaço. Tem as suas gentes próprias, tem o seu espaço de treino. Fizemos dois jogos fora, difíceis, fizemos um jogo em casa emprestada que teve um contexto difícil à hora do calor, mas tenho a esperança que a jogar em nossa casa possamos ser um pouquinho mais ousados e possamos lutar pelos pontos. É uma zona de maior conforto e esperamos por essa oportunidade de presentear os adeptos com isso».