João Pedro, capitão do Tondela, foi parco em palavras, mas contundente, na ultrarrápida flash-interview que se seguiu ao empate com o Boavista (2-2), que acabou por ditar a despromoção do clube para a II Liga.

«Descemos de divisão e é justo, porque foi muita coisa mal feita, muita coisa mal feita este ano. E há muita coisa que não se sabe», atirou antes de abandonar a entrevista.

Recordamos que o Tondela afastou o treinador espanhol Pako Ayestarán a 15 de março, após a goleada consentida diante do FC Porto (0-4), tendo terminado a Liga com Nuno Campos. A equipa que joga no Estádio João Cardoso vai ainda disputar a final da Taça de Portugal, no dia 22, precisamente frente à equipa de Sérgio Conceição.