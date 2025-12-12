Tondela
Liga: Tondela não voa e visita ao Nacional pode ser adiada
Equipa de Cristiano Bacci procura o regresso às vitórias, mas ainda não viajou até à Madeira
O voo que transportaria o Tondela para a Madeira, onde sábado visita o Nacional na Choupana, foi cancelado. Os fortes ventos deixam, assim, o jogo em risco, até porque o mau tempo vai prevalecer até domingo. Por isso, o Tondela está em contacto com a Liga, na procura de alternativas.
O jogo está agendado para as 15h30 de sábado. O Tondela leva 9 pontos, no lugar que obriga a disputar o play-off de manutenção (16.º). Por sua vez, o Nacional é 14.º, com 12 pontos. Ambos emblemas procuram o regresso às vitórias.
