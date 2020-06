Natxo González, treinador do Tondela, em declarações à Sport Tv, depois da derrota, em casa, diante do Paços de Ferreira (1-3), em jogo da 28.ª jornada da Liga:

- Acho que foi um primeiro tempo em que o Paços foi muito superior, não entrámos bem no jogo, nem defensivamente, nem ofensivamente. Eles foram muito melhores, muito eficazes, com dois golos. Na segunda parte estivemos melhor, podíamos ter marcado, mas eles tiveram um pouco de sorte no terceiro golo. Quando estivemos superiores, não conseguimos marcar, assim fica difícil. Podíamos ter voltado ao jogo, mas não conseguimos reduzir a diferença. Resumindo, o rival esteve bem no primeiro tempo, nós não conseguimos entrar no jogo e arbitragem foi fraca.

[Sobre a luta pela manutenção]

- Sempre transmito calma nestes momentos. Sabemos que temos de somar mais alguns pontos para conseguir o objetivo e dependemos de nós próprios para o conseguir. Se conseguirmos rápido, teremos um final com menos problemas. Caso contrário, vamos lutar até ao último minuto com muita pressão, mas temos de conseguir esses pontos, seja onde for.