Natxo González garante que o Tondela está motivado para a receção ao Rio Ave, este sábado, para o jogo da 22.ª jornada da Liga, considerando que vai defrontar uma das «melhores equipas fora» de casa nos últimos tempos.

«Queremos ganhar em casa e [o Rio Ave] é uma equipa das melhores neste momento e isso é um desafio e uma motivação, não é um problema. Acredito que essas coisas devem ser convertidas em algo positivo e não negativo», observou o treinador espanhol.

A verdade é que o Tondela só ganhou um jogo no Estádio João Cardoso esta época, já no início de novembro, frente ao Sporting (1-0). «Trabalhamos para amanhã [sábado], finalmente, podermos tirar um peso de cima e, consequentemente, dos adeptos e irmos satisfeitos para casa», acrescentou.

O treinador da equipa beirã admitiu que está «sempre convencido» de que vai ganhar e que no sábado vai «tentar novamente», apesar de «nas últimas semanas não falar disso no balneário para que não se torne uma obsessão» ganhar em casa.

«Temos de tentar jogar da forma mais natural. Todos, internamente, temos vontade de obter uma vitória para os nossos adeptos. Não há ninguém com mais vontade do que nós, portanto, vamos tentar novamente como fazemos sempre e esse dia tem de chegar e esperemos que seja amanhã [sábado]», reforçou.

Natxo González não poupou elogios ao adversário, afirmando que «é a segunda ou terceira melhor equipa das últimas cinco ou seis jornadas» e também «uma equipa com muitos golos [marcados], não sofrendo golos, ou sofrendo poucos».

«É uma equipa muito atrevida, muito alegre, e a nível ofensivo também tem certas precauções, porque sabe que fomos capazes de criar problemas em sua casa. Tem muita qualidade individual, muito desequilíbrio, uma equipa com muitos golos e muitas coisas boas é o que espero do Rio Ave, porque é uma equipa que sempre joga de forma igual, independentemente do rival», descreveu.

Nesse sentido, o técnico disse que o Tondela tem de «manter regularidade defensiva» e «melhorar o jogo de ataque», até porque, explicou, «jogando melhor ou pior», a equipa beirã «sempre teve ocasiões de golo, não tem tido é eficácia».

Para o jogo de sábado frente ao Rio Ave, Natxo Gonzáles disse que «os únicos jogadores que não estão aptos»são Yohan Tavares e Tomislav, ambos lesionados, além de Pepelu, castigado, e do avançado Ronan, que está em Tondela por empréstimo do adversário.