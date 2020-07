Natxo González, treinador do Tondela, confia totalmente na «boa preparação e trabalho» que a sua equipa fez para tentar vencer na receção ao Sp. Braga, jogo da 33.ª jornada da Liga, marcado para esta segunda-feira (19h15).

«É com essa esperança que temos de viver. Prepararmo-nos bem, para poder trabalhar bem. Como sempre digo, trabalhar bem o controlável, e, o resto, que os deuses nos ajudem», afirmou o técnico espanhol, através de videoconferência, perante a questão se acreditava que era desta que os «deuses do futebol» vão estar com o Tondela.

Quanto ao adversário minhoto. «Está em quarto lugar, a querer disputar a terceira posição e é um dos poderosos de Portugal, portanto, é um rival muito forte», assumiu o treinador, que tem pela frente uma equipa que esteve «dois dias muito mal, no dia do jogo com o Gil Vicente e o dia seguinte».

«Mas, há que nos levantarmos. Nesta vida, todos temos quedas, a nível pessoal e profissional, mas o importante é a capacidade de nos levantarmos. (…) Sabíamos que podíamos chegar a esta situação e, como já disse, vamos sofrer até ao último jogo e esperemos que o desenlace seja feliz», prosseguiu.

Natxo González admitiu ainda que as transferências de jogadores, nesta altura, «não são boas, são muito difíceis», principalmente quando «o Tondela precisa muito de se concentrar para ganhar» e ainda decorre o campeonato.

«A saída de [Philipe] Sampaio para o futebol francês, a saída de Cláudio [Ramos], logicamente estão todos no direito de programar o seu futuro e fico contente por eles, mas a jogar como estamos, para sair desta situação com êxito, temos de nos esquecer do passado e do futuro (…), porque se não, não há concentração no que é mais importante, que é conseguir a manutenção», defendeu.

Natxo González reagiu ainda à ameaça do Desportivo das Aves em faltar ao jogo no estádio do Portimonense, a contar para a 34.ª e última jornada da Liga, previsto para 26 de julho, alegando que pretende «salvaguardar a transparência na luta pela permanência», uma vez que receia «não reunir jogadores suficientes e, sobretudo, jogadores que garantam uma equipa competitiva» contra os algarvios.

«É surreal que se passem estas coisas no futebol profissional. É incrível que na I Liga de Portugal se passem estas coisas. É um problema mais, mas a SAD já disse o que pensamos. Deixa muito a desejar do futebol português, mas é surreal, nunca imaginei que se pudessem passar estas coisas», considerou o técnico espanhol.

Dos jogadores atualmente lesionados no Tondela, Pité, Cláudio Ramos e Ricardo Alves, «nenhum dos três está apto» para o jogo com o Sp. Braga, confirmou Natxo González, que disse acreditar que «Ricardo Alves talvez ainda possa jogar na última jornada».