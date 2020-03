O treinador do Tondela, Natxo González, destacou esta sexta-feira o caráter competitivo do Boavista, sublinhando a «intensidade» e a «agressividade» do plantel orientado por Daniel Ramos, que «domina vários registos».

«Vai ser um desafio duro, é um rival muito exigente, que sofre poucos golos e que vem com a necessidade de ganhar. Acredito que será um jogo equilibrado que se pode decidir por algum detalhe, algum erro de qualquer uma das equipas», afirmou o técnico espanhol, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

«O Boavista é uma equipa muito intensa, agressiva, é uma das equipas que mais faltas faz, pela sua intensidade, pela sua agressividade, e é, fisicamente, muito forte. É uma boa equipa, que domina vários registos, daí a dificuldade», acrescentou Natxo, lançando o duelo entre beirões e portuenses, da 24.ª jornada da I Liga.

Sobre o registo caseiro negativo, espelhando em uma única vitória em 11 jornadas no Estádio João Cardoso, Natxo González admitiu que deixou de falar da «necessidade de ganhar em casa», porque não quer que «os jogadores vivam com essa pressão, porque já toda a gente está sempre a falar nisso» e «não há ninguém com mais vontade de ganhar em casa que a própria equipa».

O Tondela é mesmo a equipa que menos pontos tem na condição de visitado: sete pontos em 11 jogos, que conferem também a pior percentagem de pontos somados face aos possíveis nessa condição (21,21 por cento).

O Tondela-Boavista joga-se a partir das 15h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.