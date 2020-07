Melhorar a pontaria: é esta a receita principal de Natxo González para o Tondela regressar às vitórias e garantir a permanência na Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Gil Vicente, o treinador dos beirões assumiu que a margem de manobra é cada vez menor, mas disse que a sua equipa não está tão mal como parece.

«Temos de fazer o mesmo como temos feito nos últimos três jogos, temos de transformar isso em pontos. Temos de seguir ao nível coletivo como estamos e melhorar a pontaria, que é o que está no nosso controlo e, no incontrolável, ter um pouco mais de sorte», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Temos de marcar para poder somar [pontos]. A margem é cada vez menor, temos menos tempo e os pontos são os mesmos. Tinha sido recomendável conseguir antes, mas não o conseguimos, temos de o fazer agora se queremos assegurar a permanência», prosseguiu.

Natxo admite que o Tondela «não está bem em resultados, mas não está mal em muitas coisas», nomeadamente no nível emocionado dos jogadores: «Há que acompanhar isso com pontos e é no que queremos, transformar essas boas sensações em pontos, porque é o que na realidade importa e para conseguir pontos temos de fazer as coisas bem, como temos feito, exceto marcar golos que é o decisivo.»

Pela frente, os beirões terão um Gil Vicente já com a permanência assegurada, mas o espanhol não acredita em facilitismos.

«Espero um Gil Vicente que temos visto a cada jornada, com os objetivos principais conseguidos e é de destacar a grande época que tem feito e espero um Gil Vicente do dia do [Vitória de] Guimarães, do dia do Rio Ave, do jogo anterior, e é para isso que nos estamos a preparar.»

O Tondela defronta esta terça-feira o Gil Vicente, em Barcelos, em jogo da 32.ª jornada da Liga. O apito inicial está agendado para as 21h30.