Por Mariana Rebelo Silva

Nuno Campos, treinador do Tondela, em conferência de imprensa após o empate diante do Tondela, por 2-2:

[Não achou a equipa excessivamente nervosa?]

«É com uma enorme desilusão que vemos escapar-nos entre os dedos, a quatro minutos do final, um resultado que nos era positivo e que nos permitiria ficar na Liga. Estar nervoso num jogo que é uma final é natural. Nem sempre conseguimos colocar de lado os nervos para enfrentar as tarefas difíceis da nossa vida. Muito menos jogadores que têm 20 e tal anos e uma experiência que, felizmente, não tiveram de na última jornada disputar uma descida de divisão. É um momento de desilusão. Pelos adeptos, que não mereciam, e pelos jogadores. Mesmo que estivessem nervosos, senti que deram tudo. Tivemos o pássaro na mão duas vezes. O balneário está desiludido. Não é um momento fácil para ninguém.»

[O Boavista correu sempre atras do prejuízo. O que vimos nos dois golos sofridos foi o que se viu toda a época...]

«Se analisarmos o jogo com o Vitória aqui em casa, com o Paços, mesmo o de hoje, merecíamos ter mais pontos e nem estaríamos a passar por isto. Em relação a hoje, fizemos uma primeira parte que considero boa. Tivemos melhores e mais oportunidades durante o jogo. Depois, um deslize ou outro. Sinto que temos sido penalizados. Não me quero agarrar a desculpas. Tenho que assumir a minha parte de responsabilidade, dos oito jogos que fiz. Mas custa pela forma como nos batemos em campo. O resultado não é o merecido.»

[João Pedro foi perdendo espaço na equipa… Porquê?]

«O João, quando eu cheguei, não era titular. Voltou a jogar bastantes vezes. São opções que temos de fazer. A equipa tem tido situações de muitos castigos ao longo dos jogos. Com castigos, tem que haver mudanças. Tenho que gerir a equipa em função do rendimento. Os jogadores que têm treinado sempre bem, serão sempre as opções.»

[Para a semana jogam a Taça... sentimento agridoce?]

«Ainda não é momento de pensar na Taça. É uma desilusão muito grande que todos nós sentimos. Temos que “carpir mágoas” durante um dia ou dois até nos conseguirmos levantar e depois, sim, pensarmos no jogo da Taça.»

[Na flash interview, o João Pedro disse que houve muita coisa mal feita este ano e que há coisas que as pessoas não sabem. Sabe a que se referia?]

«Só posso falar a partir do momento em que sou treinador da equipa. A partir desse momento, senti que os jogadores sempre deram o seu máximo, trabalharam no máximo dos seus limites e capacidades. Sempre dei a cara por eles e vou continuar a dar, porque eles merecem.»

[Ausência de Daniel dos Anjos?]

«É uma questão pessoal e preferia não divulgar.»