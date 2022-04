Por Mariana Rebelo Silva

Nuno Campos, treinador do Tondela, em conferência de imprensa, após a derrota diante do Sporting, por 1-3, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

[Análise à derrota]

- Vitória justa do Sporting. Entramos um pouco temerosos, não há nossa imagem. Não fomos pressionastes como queríamos ser e as nossas linhas baixaram. Na segunda parte, melhorámos, demos uma imagem do que queremos ser, mostrámos que queríamos discutir o jogo. Corrigimos alguns detalhes ao intervalo, o que nos tornou mais pressionantes.

[Entrada de Daniel dos Anjos]

- O Daniel entrou bem no jogo. A tentativa de todos os outros jogadores foi de darem o máximo. Os meus parabéns por isso. Sabíamos que era um jogo de dificuldade máxima. O Sporting entrou muito forte no jogo. Nós temos que melhorar algumas coisas. O Sporting sabe tudo o que tem que fazer dentro de campo. A nós cabe-nos melhorar”.

[Tinha dito que era importante não se remeterem atrás. Foi o que aconteceu na primeira parte. O que faltou para o impedir?]

- Tem a ver com a primeira fase de construção do Sporting, que colocou mais jogadores no corredor lateral. Com dois segundos de antecipação podemos ser pressionantes e ganhar a bola, a não ir à bola, eles vão. Foi por isso que entrámos melhor na segunda parte.

[O que se pode tirar de positivo para o futuro?]

- Os jogadores deram o seu máximo. Contornamos melhor coisas que fazíamos mal, como o controlo de profundidade. O Sporting não nos criou muitas dificuldades nas costas. Conseguiu outras coisas, fruto do abaixamento da linha defensiva. São equipas mais fortes e completas, que se lhes retirarmos o espaço nas costas aproveitam o espaço entre linhas. Sinto que os jogadores estão muito focados em melhorar de jogo para o jogo.

- Este jogo não podia nunca ser o jogo decisivo para o Tondela. Não era hoje que ia ficar decidido o campeonato. Vamos conseguir fruto do nosso empenho e dedicação. Hoje não conseguimos estar à altura de disputar os três pontos na primeira parte. Na segunda parte a resposta foi melhor. O terceiro golo sentenciou o jogo. Mas há algo a retirar: a capacidade de os nossos jogadores disputarem o jogo mentalmente até ao fim. Apesar do resultado é muito positivo. Nunca baixaram os braços.