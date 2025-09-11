O ponta de lança Miro e o lateral Talocha terminaram a ligação contratual com o Tondela, anunciou esta quinta-feira a SAD do clube da Liga.

Numa nota de imprensa, o Tondela anunciou que «chegou a acordo com o Football Club Dynamo Makhachkala», da liga russa, «para a venda do passe» de Miro, de 22 anos.

O clube refere que a transferência do avançado angolano «coincide com o fecho do mercado de transferências na Rússia», lembrando que o jogador, que tinha contrato até 2027, deixa o Tondela «uma época após ter vestido pela primeira vez de auriverde».

«Peça fundamental na conquista do título da II Liga em 2024/25 e na consequente subida à I Liga, Miro apontou 10 golos e assistiu ainda por uma vez, num registo sempre em crescendo, tanto em qualidade como na preponderância que foi ganhando no grupo beirão», destaca a nota.

De saída está também Talocha, que tinha, igualmente, contrato até 2027, depois de «ter chegado a acordo para terminar a ligação contratual» com o clube.

«A partir de agora, seguirá a sua carreira noutro emblema», indicou o clube beirão, que deseja aos dois jogadores «as maiores felicidades pessoais e profissionais».