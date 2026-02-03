Depois da inscrição na Liga, o Tondela anunciou a contratação de Benjamin Kimpioka, por empréstimo, proveniente dos turcos do Sivasspor.

O extremo de 25 anos realizou, esta temporada, 20 jogos e apontou dois golos e três assistências ao serviço do emblema turco e torna-se, assim, a quinta contratação do Tondela neste mercado de inverno. 

