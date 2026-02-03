Tondela
OFICIAL: Tondela confirma Benjamin Kimpioka como reforço
Avançado chega por empréstimo do Sivasspor
Depois da inscrição na Liga, o Tondela anunciou a contratação de Benjamin Kimpioka, por empréstimo, proveniente dos turcos do Sivasspor.
O extremo de 25 anos realizou, esta temporada, 20 jogos e apontou dois golos e três assistências ao serviço do emblema turco e torna-se, assim, a quinta contratação do Tondela neste mercado de inverno.
𝘽𝙚𝙣𝙟𝙖𝙢𝙞𝙣 𝙆𝙞𝙢𝙥𝙞𝙤𝙠𝙖 é auriverde ✍️🔰#SóTondela #Kimpioka2026 pic.twitter.com/I9I10W3NzZ— CD Tondela (@CDTondela1933) February 2, 2026
