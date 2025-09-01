O Tondela confirmou esta segunda-feira a contratação de Rony Lopes que, desta forma, torna-se no 12.º reforço do clube, com um contrato válido até 2028, tal como o Maisfutebol já tinha anunciado em tempo oportuno.

O antigo internacional português, de 29 anos, jogou na temporada passada ao serviço do Farense, por empréstimo dos turcos do Alanyaspor.

Antes dos turcos, o médio formado no Benfica já tinha jogado no Sp. Braga, Toyes (França), Olympiakos (Grécia), Nice (França), Sevilha (Espanha), Monaco (França), Lille (França) e Manchester City (Inglaterra).

O jogador esquerdino, novo número 16 do Tondela, realizou os habituais exames médicos no Hospital da CUF, em Viseu, e vai treinar, pela primeira vez, com os novos companheiros, na manhã desta terça-feira.