O avançado norte-americano Jordan Siebatcheu chegou esta segunda-feira ao Tondela emprestado por uma época pelos franceses do Stade de Reims, anunciou a SAD do clube da Liga.

«Num empréstimo válido até ao final da época 2025/26, internacional pelos Estados Unidos, Jordan Siebatcheu o novo camisola 29 dos auriverdes chega ao Tondela depois de passagens pelo futebol de França, Suiça e Alemanha», evidenciou o clube beirão.

Jordan Siebatcheu juntou-se assim ao lote de reforços assegurados pelo Tondela para esta época, depois de Rony Lopes, Lucas Cañizares, Christian Marques, Brayan Medina, Joe Hodge, Xabi Huarte, Rémy Vita e Afonso Rodrigues.

