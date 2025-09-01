Tondela
OFICIAL: Tondela reforça ataque com norte-americano Siebatcheu
Avançado chega por empréstimo dos franceses do Stade de Reims
O avançado norte-americano Jordan Siebatcheu chegou esta segunda-feira ao Tondela emprestado por uma época pelos franceses do Stade de Reims, anunciou a SAD do clube da Liga.
«Num empréstimo válido até ao final da época 2025/26, internacional pelos Estados Unidos, Jordan Siebatcheu o novo camisola 29 dos auriverdes chega ao Tondela depois de passagens pelo futebol de França, Suiça e Alemanha», evidenciou o clube beirão.
Jordan Siebatcheu juntou-se assim ao lote de reforços assegurados pelo Tondela para esta época, depois de Rony Lopes, Lucas Cañizares, Christian Marques, Brayan Medina, Joe Hodge, Xabi Huarte, Rémy Vita e Afonso Rodrigues.
Welcome 𝙅𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣 𝙎𝙞𝙚𝙗𝙖𝙩𝙘𝙝𝙚𝙪 😉🇺🇸#SóTondela #JordanSiebatcheu2026 pic.twitter.com/f57XEs3mUp— CD Tondela (@CDTondela1933) September 1, 2025
