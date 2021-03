Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações após a derrota em Porimão por 3-0:



«Não há nada a dizer, é uma derrota que merecemos porque eles estiveram muito melhores do que nós, entraram melhor no jogo, estiveram melhor nas disputas, mais agressivos desde o início, mais competitivos. É o que nos tem faltado nos jogos fora.»



[Sobre os erros defensivos]

«Não tivemos muitos erros de posição, mas tivemos erros técnicos, não muito habitais nos nossos jogadores. Todos podemos ter uma tarde má, mas depois do primeiro golo reagimos bem e criámos algumas situações com remates de fora da área. Cada vez que tentávamos um contra-ataque não éramos eficazes e perdíamos a bola e, com o segundo golo, tornou-se difícil para nós.»