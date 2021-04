Pako Ayestaran, treinador do Tondela, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Nacional (2-1), no Estádio João Cardoso, em jogo da 28.ª jornada da Liga:

[Vitória importante]

- Nada está garantido. O mesmo que disse na conferência de imprensa anterior, mantemos a mesma mensagem. Vimos hoje o Nacional, que está no último lugar, que vinha de nove derrotas seguidas e vimos uma equipa que ainda estava a acreditar, que ainda não tinha atirado a toalha ao chão e que nos tornou o jogo muito difícil. No primeiro tempo o jogo foi muito aberto, houve oportunidades para nós e houve oportunidades para eles. Saímos com um empate, podia ter sido perfeitamente outro resultado. Com as mudanças que fizemos acho que controlámos melhor o jogo. No segundo tempo tivemos oportunidades, eles também tiveram creio que uma, com uma boa intervenção de Pedro Trigueira. Mas nós tivemos também a oportunidade de fechar o jogo. Vimos que nada está fechado, tudo pode acontecer. É certo que é um passo importante, mas temos que continuar o mesmo nível de concentração.

Satisfeito com a reação ao primeiro golo]

- [Estou] muito contente porque estão a demonstrar que quando precisamos deles, eles estão presentes. Não é fácil, sobretudo em jogadores que não estão a jogar muito, ser capaz de manter a concentração e a intensidade em cada treino. Todo o plantel está a compreender que a responsabilidade é coletiva, porque percebem que se alguém falha, sabem que todo o plantel pode pagar por isso. Nós sabemos que à medida que cada um deles consegue manter a intensidade a cada dia, o grupo vai ser mais forte. Também é importante que nenhum jogador queira sair, todos os que saíram queriam continuar.

[Bom momento do Tondela]

- A nível de resultados, claramente que é o melhor momento do Tondela e acho que a nível de jogo também, exceto o de hoje que acho que não estivemos a um bom nível.