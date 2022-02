Pako Ayestarán salientou a importância de equilibrar os diferentes setores sua equipa para conseguir um bom resultado na receção ao Benfica, em jogo da 21.ª jornada da Liga.

«O que mais preocupa é estar equilibrado, porque se só pensas em defender, não é fácil, mas não é tão difícil, o difícil é defender para poder atacar e isso é o que mais nos preocupa. Que posicionamento e quantos jogadores temos de ter atrás da bola para sermos logo capazes, quando recuperarmos, de termos oportunidade de chegar à baliza contrária», assumiu hoje o treinador do Tondela na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta segunda-feira.

«A defesa começa no primeiro avançado e o ataque no guarda-redes. O que mais me preocupa em cada jogo é estarmos equilibrados e ser capazes de estar em equilíbrio, tanto quando atacamos, como quando defendemos», insistiu o técnico, que, ainda assim, não poupou elogios à sua equipa pelo trabalho realizado ao longo da semana, nos treinos.

«Estamos conscientes do que é o Tondela, sabemos que não vamos ter uma situação cómoda até ao final, porque está tudo muito perto na classificação. (…) Ainda estamos numa situação em que sabemos que precisamos de cada ponto e, sobretudo, precisamos de controlar as emoções», assumiu.

Sobre o Benfica, desvalorizou o mau momento, porque «muitas vezes, quando uma equipa grande não está bem e vem de um resultado negativo, é o pior momento para ter como adversário».

Isto, porque, defendeu, «estão feridos no seu orgulho e querem demonstrar que a realidade deles é outra» e, por isso, o Tondela tem de «estar a 100 por cento para ter oportunidades».

«Seria um erro da nossa parte pensar que um atual momento do Benfica poderia colocar-nos as coisas mais fáceis. Estamos cansados de ver equipas grandes passarem por momentos difíceis e todos sabemos que têm potencial e qualidade para trocar isso a qualquer momento», acrescentou.

O Tondela, com 20 pontos, na 13.ª posição, defronta esta segunda-feira, pelas 19 horas, o Benfica, que conta com 44 pontos e ocupa o terceiro lugar no campeonato. A arbitragem é de João Pinheiro (AF Braga).