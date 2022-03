Por Mariana Rebelo Silva

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em conferência de imprensa, após o empate em casa diante do Belenenses SAD (1-1), em jogo da 25.ª jornada da Liga:

[Equipa desapareceu na segunda parte. O que aconteceu?]

- Na primeira parte controlámos o jogo e podíamos ter matado o jogo com a oportunidade do Tiago Dantas. No segundo tempo, perdemos o controlo do jogo nos primeiros 25 minutos. O Pedro Augusto e o Salvador Agra foram encontrando o seu espaço, mas temos de ser capazes de ser mais tranquilos.

[João Pedro e Salvador Agra começaram no banco, por algum motivo?]

- Porque jogaram outros colegas que considerei que podiam dar mais rendimento ao jogo.

[É um resultado justo no final?]

- Há momentos no jogo que podem mudar o resultado. É justo porque fizemos um golo e eles outro.