Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o santa Clara (3-0), em jogo da 1.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Estamos no início, o início pode ser melhorado. Encontrámos uma grande equipa, uma equipa que admiro, porque é uma equipa que gosto de ver. Proativa, que faz pelas coisas acontecerem no relvado, mas que, logicamente, tem dificuldades nestes momentos que está a competir na Europa e tem que concentrar-se na Liga. Desse ponto de vista, nós sabíamos que íamos ter a nossa oportunidade. Queríamos um início forte. Começar com a pressão alta e a partir daí, tentar colocar-nos na frente do marcador. Conseguimos. A partir daí, o jogo foi mais controlado.

[Uso de dois médios mais recuados?]

- Até 31 de agosto qualquer coisa pode acontecer, mas jogar com dois ou jogar com três, dependerá dos jogadores que estão em campo. Finalizámos o jogo com três, quando entrou o Iker e, pusemos o Tiago e o João Pedro, mais à frente. Mas a equipa tem de estar preparada para jogar com dois ou com três. O mais importante é que sejamos capazes de manter o compromisso e a autoexigência que mostrámos hoje. Tínhamos um plano e saiu bem.

[Regresso dos adeptos ajudou a vencer?]

- É sempre bom e bonito ver os adeptos no estádio. Mas acho que o mais importante foi o trabalho dos jogadores. Foi isso que fez com que pudéssemos alcançar este resultado. Foi isso que nos permitiu ter o rendimento que tivemos. Fruto desse rendimento, veio o resultado. O que podemos controlar é o nosso rendimento e é isso que vamos tentar controlar ao longo da época.