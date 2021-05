Pako Ayestarán, treinador do Tondela, após a derrota por 1-0 em Faro:



«Os jogadores, com o seu rendimento, justificaram as alterações. O Tondela fez tudo o que tinha a fazer: sair de trás com bola limpa, jogar entrelinhas, jogar pelos corredores, fazer cruzamentos e remates à baliza. Depois, há questões que estão fora do nosso controlo e perdemos o jogo.»

«Se foi grande penalidade? Não sou capaz de dizer se foi ou não. É difícil. Se há dúvida, o normal será, quiçá, tomar outra decisão. Todos podemos errar, o que não podemos fazer é perder o controlo. Nem jogadores, nem técnicos, que estamos fora. Muito satisfeito com a equipa. Tivemos um grande rendimento e, se alguém tinha de ganhar este jogo, seria o Tondela. Pretendíamos demonstrar que a manutenção não foi uma casualidade, mas sim fruto do rendimento da equipa. Hoje demonstrámos, novamente, que somos capazes de jogar, de controlar os jogos, mas que, fruto de circunstâncias e detalhes, podemos perder.»