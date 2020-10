Depois de ter alcançado, à quinta jornada, a primeira vitória nesta edição da Liga, o Tondela desloca-se no domingo a casa do Sporting e Pako Ayesterán, treinador dos beirões, mostrou-se confiante na obtenção de um bom resultado.

«É um jogo perante uma grande equipa, mas estamos convencidos de que teremos a nossa oportunidade e vamos tratar de aproveitá-la», disse na antevisão ao jogo da 6.ª ronda da Liga.

Pako Ayestarán teceu elogios ao momento que os leões atravessam. «Jogamos com uma grande equipa, um candidato crónico, todos os anos, a vencer o campeonato. Este é o melhor arranque dos últimos anos e tem feito golos em todos os jogos. (...) É uma equipa em forma e que está a jogar muito bem», vincou, considerando o Sporting uma equipa «muito agressiva». «Vai ser um jogo muito difícil, mas em todos os jogos há oportunidades», acrescentou.

O treinador do Tondela assumiu que a equipa que orienta ainda não alcançou uma estabilidade de rendimento e deu pistas sobre a estratégia que vai adotar para travar os homens de Ruben Amorim. «Os objetivos que temos trabalhado é de como, na medida do possível, impedir que eles façam o seu jogo e, a partir daí, aproveitar as suas debilidades, que todas as equipas têm, para, com as nossas mais valias, tentar ‘sacar’ algo no domingo», rematou.

Para o jogo deste domingo, o Tondela não poderá contar com Jota e Ruben Fonseca (ambos devido a covid-19), nem como Ricardo Alves, que apresenta uma tendinite no tendão de aquiles direito.