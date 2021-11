O Sporting foi multado pelo Conselho de Disciplina da Liga em mais de 13 mil euros, devido ao comportamento das claques no jogo com o Tondela. A SAD leonina foi castigada com duas multas, uma de 10.200 euros e outra de 3 190 euros, ambas devido ao lançamnto de uma tocha para o relvado.

No total, portanto, o Sporting paga 13.390 euros só por causa das atitudes dos adeptos.

«Aos 26 minutos da primeira parte, da Bancada Topo Sul, setor A 14, ocupado exclusivamente por adeptos do Sporting CP, identificados pela camisolas, cachecóis e outros adereços que usavam, assim como pelos cânticos de incentivo à equipa, foi arremessada para o terreno de jogo uma tocha. A mesma caiu no interior da grande área, perto da baliza, sem atingir qualquer interveniente nem causar qualquer dano. O jogo estava interrompido para a execução de um lançamento de linha de lateral que foi retardado uns segundos, de modo a que a mesma fosse retirada por um bombeiro», pode ler-se no mapa de castigos.