O Tondela confirmou esta terça-feira que vai voltar a jogar em casa, no Estádio João Cardoso, já no próximo domingo, na receção ao Estoril, em jogo da 4.ª jornada da Liga que está marcado para as 15h30.

Recordamos que no primeiro jogo na qualidade de anfitrião, na segunda ronda, frente ao Famalicão (0-1), os beirões tiveram de viajar quase 200 quilómetros, até Rio Maior, uma vez que o relvado do Estádio João Cardoso não estava em condições.

Já com o relvado recuperado, o clube convidou esta terça-feira os adeptos para o jogo com o Estoril, num vídeo em que anuncia que «domingo é em casa».

Ao fim de três jornadas, a equipa de Ivo Vieira está no último lugar da classificação, ainda sem pontos, nem golos marcados.