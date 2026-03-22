Tondela
Há 1h e 34min
Tondela: Cristiano Bacci é a décima chicotada psicológica na Liga
Treinador abandonou o comando técnico da equipa na madrugada deste domingo
Cristiano Bacci protagonizou este sábado a décima chicotada psicológica na Liga. O treinador do Tondela abandonou o comando técnico da equipa após uma agressão ao presidente Gilberto Coimbra, no final do empate (0-0) em casa com o AVS.
O italiano deixa o Tondela na penúltima posição, em posição de descida à II Liga, e em claras dificuldades para fugir aos últimos lugares.
Ora esta foi a segunda chicotada psicológica no Tondela, que na 11ª jornada já tinha despedido Ivo Vieira. Mas a formação beirã não é a única a já ter despedido dois treinadores: AVS (José Mota e João Pedro Sousa) e Casa Pia (João Pereira e Gonçalo Brandão) também já trocaram duas vezes de líder do comando técnico.
Todas as chicotadas psicológicas na Liga
|5ª jornada
|E. Amadora
|José Faria
|João Nuno
|5ª jornada
|Benfica
|Bruno Lage
|José Mourinho
|5ª jornada
|AVS
|José Mota
|João Pedro Sousa
|10ª jornada
|Casa Pia
|João Pereira
|Gonçalo Brandão
|11ª jornada
|Tondela
|Ivo Vieira
|Cristiano Bacci
|14ª jornada
|AVS
|João Pedro Sousa
|João Henriques
|17ª jornada
|Casa Pia
|Gonçalo Brandão
|Álvaro Pacheco
|25ª jornada
|Santa Clara
|Vasco Matos
|Petit
|25ª jornada
|V. Guimarães
|Luís Pinto
|Gil Lameiras*
|27ª jornada
|Tondela
|Cristiano Bacci
* Treinador interino
Continuar a ler
TAGS: Tondela Liga Bacci Cristiano Bacci AVS
NOTÍCIAS MAIS LIDAS