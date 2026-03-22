Cristiano Bacci protagonizou este sábado a décima chicotada psicológica na Liga. O treinador do Tondela abandonou o comando técnico da equipa após uma agressão ao presidente Gilberto Coimbra, no final do empate (0-0) em casa com o AVS.

O italiano deixa o Tondela na penúltima posição, em posição de descida à II Liga, e em claras dificuldades para fugir aos últimos lugares.

Ora esta foi a segunda chicotada psicológica no Tondela, que na 11ª jornada já tinha despedido Ivo Vieira. Mas a formação beirã não é a única a já ter despedido dois treinadores: AVS (José Mota e João Pedro Sousa) e Casa Pia (João Pereira e Gonçalo Brandão) também já trocaram duas vezes de líder do comando técnico.

Todas as chicotadas psicológicas na Liga

5ª jornada E. Amadora José Faria João Nuno
5ª jornada Benfica Bruno Lage José Mourinho
5ª jornada AVS José Mota João Pedro Sousa
10ª jornada Casa Pia João Pereira Gonçalo Brandão
11ª jornada Tondela Ivo Vieira Cristiano Bacci
14ª jornada AVS João Pedro Sousa João Henriques
17ª jornada Casa Pia Gonçalo Brandão Álvaro Pacheco
25ª jornada Santa Clara Vasco Matos Petit
25ª jornada V. Guimarães Luís Pinto Gil Lameiras*
27ª jornada Tondela Cristiano Bacci  

* Treinador interino

