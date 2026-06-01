O diretor para a formação do Tondela, Pedro Ferreira, morreu aos 39 anos, anunciou o clube. Nesta segunda-feira, os “Beirões” anunciaram o luto via comunicado.

«Neste momento de dor, despedimo-nos não só do homem, mas também do pai, filho e amigo que vai deixar muitas saudades (…). Neste momento de dor e consternação, o Clube Desportivo de Tondela endereça à família enlutada e aos amigos as mais sentidas condolências.»

Pedro Ferreira nasceu em 1987 em Santa Maria da Feira e residia em Tondela, onde assumiu a direção dos escalões de formação.

Nas redes sociais, a direção da claque do Tondela, a Febre Amarela, emitiu um comunicado.

«Antigo associado da nossa claque e com um grande amor pelo Clube Desportivo de Tondela, o Pedro dedicou grande parte do seu tempo à formação do clube, contribuindo de forma incansável para o crescimento de muitos jovens atletas.»

As cerimónias fúnebres realizam-se nesta terça-feira, pelas 17h30, em Canas de Santa Maria, Tondela.

À família e amigos de Pedro Ferreira, o Maisfutebol endereça as mais sentidas condolências.